«التعليم» تعاقب معلمين بالشرقية تسببا في ثقب أذن طالب

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عاقبت وزارة التربية والتعليم معلمين بمديرية الشرقية بخصم 10 أيام من راتبهما بسبب تعديهما بالضرب على طالب.

كان ولي أمر الطالب أحمد محمد عبدالرحيم طالب بالمدرسة الصناعية في مركز أولاد صقر، حرر محضرًا بمركز الشرطة، رقم 1806 جنح أولاد صقر لسنة 2017، اتهم فيه أحد المُدرسين بالمدرسة، بضرب نجله وتوجيه عدة لكمات إلى أذنه، لمعاقبته على غيابه، ما أسفر عن إصابته بثقب في طبلة الأذن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1806 جنح أولاد صقر لسنة 2017.

وأصدر هشام السنجري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قرارا، اليوم الأربعاء، بمجازاة مصطفى محمد أحمد متولي مُعلم خبير، وحسن عثمان حسن مُعلم أول بالمدرسة الصناعية في كفر صقر، بخصم 10 أيام من راتبهما ونقلهما إلى ديوان عام الإدارة على خلفية تورطهما في ضرب الطالب.