مساعد محافظ كفر الشيخ يكشف كواليس «الاختناق الجماعي بمدرسة إعدادية»

التحرير

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ارتفع عدد المصابات بحالات اختناق داخل مدرسة قرية الكرادوة الإعدادية المشتركة، التابعة لقرية شابة بمركز دسوق فى كفر الشيخ، إلى 25 حالة.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى المدرسة ونقلت الطالبات إلى مستشفى دسوق العام، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهن، وتبين قيام بعض الطالبات باستخدام أدوات تجميل «فاسدة» عثرن عليها بمصرف برارى المندورة المجاور للمدرسة.

بدوره، قال اللواء حمدى الحشاش، رئيس مركز ومدينة دسوق، إن حالة الطالبات مستقرة ويتم تقديم العلاج اللازم لهن.

وأوضح مساعد محافظ كفر الشيخ أن سيارة مجهولة ألقت أمس الثلاثاء بعض مخلفات أدوات التجميل الفاسدة من كريمات وشامبو ومزيل عرق، في مصرف برارى المندورة.

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وأضاف الحشاش في تصريحات خاصة لـ"التحرير": «في صباح اليوم قام أحد طلاب مدرسة الكرادوة للتعليم الـساسى بإحضار إسبراى معطر جو، مما وجده على مصرف القرية، وقام برشه داخل الفصل الأمر الذى أدى إلى اختناق بعض زملائه بالفصل وشعورهم بضيق في التنفس».

وأضاف رئيس المدينة أن إدارة المدرسة أبلغت وحدة الإسعاف، وعلى الفور انتقل وكيل الإدارة ومدراء التعليم وأمن الإدارة إلى مستشفى دسوق العام للاطمئنان على صحة الطلاب، وتم صرف جميع الطلاب من المدرسة حرصا على عدم إشاعة الفوضى وتم تنظيم خروجهم من المدرسة بواسطة مدير المدرسة والعاملين بها.

ولفت الحشاش إلى أن مدير المدرسة أبلغ جميع الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم، وأحال الأمر إلى الشئون القانونية للتحقيق وتقصى الحقائق.