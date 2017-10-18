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متحدث الحكومة: نرتب لنقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة

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متحدث الحكومة: نرتب لنقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة متحدث الحكومة: نرتب لنقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة

التحرير

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، إن قانون المرور الجديد يتواكب مع المشاكل المرورية الحالية.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة له عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن  أقرت إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين وتمويل إنشاء مدينة العلوم، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا الترتيب لنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، بمراجعة المشروعات على مستوى الوزارات والحكومة ككل، وتحديد أولوياتها بدقة وفقًا لمعدلات التنفيذ الفعلية، مؤكدًا أن رؤية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا تقتصر على نقل الوزارات، إنما تقوم أيضًا على تطوير نظام العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة، واستخدام أساليب عمل حديثة.

وكان قد صرح، اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، بأنه سيتم نقل مقرات الحكومة، والبرلمان، وكل السفارات الأجنبية، إلى هناك، مضيفًا خلال حوار له ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر قناة «سي بي سي»: «مؤسسة الرئاسة ستكون جاهزة، وسينتقل الرئيس ليحكم من العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو 2019، الرئيس هيحكم من هناك في 2019».

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التحرير

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