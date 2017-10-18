أخبار عاجلة

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعايزني أخدمها" -
نيجيريا ترجح مقتل إحدى زوجات زعيم بوكو حرام في غارة جوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مستشار رئيس الوزراء: سنقلص الرشاوى الانتخابية بالقانون

Google+ Print
مستشار رئيس الوزراء: سنقلص الرشاوى الانتخابية بالقانون مستشار رئيس الوزراء: سنقلص الرشاوى الانتخابية بالقانون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إنه «يتم ندب كلي وتفرغ كامل للقضاة للعمل في الهيئة الوطنية الانتخابات»، لافتًا إلى أن «مجلس إدارة الهيئة يعمل بشكل مستمر استعدادًا للاستحقاقات القادمة».

أضاف قمصان، خلال حوار له عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «هناك سلوك سياسي خاطئ وهو الرشاوى الانتخابية وسنعمل على تقليصها بالقانون، ونسعى بشتى الطرق لتطبيق التصويت الإلكتروني من خلال الهيئة».

تابع: «نسعى إلى تقديم تسهيلات للمواطنين واستخدام التكنولوجيا في الانتخابات»، موضحًا أنه «من مهام هيئة الانتخابات تثقيف المواطنين، وحثّهم على المشاركة السياسية».

شاهد أيضا

أوضح أن «الهيئة الوطنية مستقلة وصاحبة القرار الأول والأخير في العملية الانتخابية»، مؤكدًا أن « قانون الإدارة المحلية سيأخذ حقه في المناقشة وستتولى الهيئة تطبيقه».

أكد مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن «الدستور هو ضمير الأمة، وهو الذي يحرك الدولة بكل أجهزتها التنفيذية والشعبية».

يُشار إلى أن الجريدة الرسمية، نشرت الأسبوع الماضي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 503 لسنة 2017، والخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد نائب رئيس محكمة النقض، والتي ستتولى مسئولية انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب

كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب

يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير

يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير