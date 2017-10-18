مستشار رئيس الوزراء: سنقلص الرشاوى الانتخابية بالقانون

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قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إنه «يتم ندب كلي وتفرغ كامل للقضاة للعمل في الهيئة الوطنية الانتخابات»، لافتًا إلى أن «مجلس إدارة الهيئة يعمل بشكل مستمر استعدادًا للاستحقاقات القادمة».

أضاف قمصان، خلال حوار له عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «هناك سلوك سياسي خاطئ وهو الرشاوى الانتخابية وسنعمل على تقليصها بالقانون، ونسعى بشتى الطرق لتطبيق التصويت الإلكتروني من خلال الهيئة».

تابع: «نسعى إلى تقديم تسهيلات للمواطنين واستخدام التكنولوجيا في الانتخابات»، موضحًا أنه «من مهام هيئة الانتخابات تثقيف المواطنين، وحثّهم على المشاركة السياسية».

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أوضح أن «الهيئة الوطنية مستقلة وصاحبة القرار الأول والأخير في العملية الانتخابية»، مؤكدًا أن « قانون الإدارة المحلية سيأخذ حقه في المناقشة وستتولى الهيئة تطبيقه».

أكد مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن «الدستور هو ضمير الأمة، وهو الذي يحرك الدولة بكل أجهزتها التنفيذية والشعبية».

يُشار إلى أن الجريدة الرسمية، نشرت الأسبوع الماضي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 503 لسنة 2017، والخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد نائب رئيس محكمة النقض، والتي ستتولى مسئولية انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات.