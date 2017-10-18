بعد إيقافها.. مذيعة «إكسترا نيوز» تعتذر عما حدث في «حلقة الدسوقي»

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تقدمت المذيعة مروج إبراهيم، مقدمة برنامج "ما وراء الحدث"، باعتذار لأستاذ التاريخ الدكتور عاصم الدسوقي، وذلك بعد إصدار فضائية «extra news» قرارًا بوقفها عن العمل.

وقالت، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء اليوم الأربعاء، «أتقدم بالاعتذار إن كان النقاش قد تجاوز الحدود مهنيًا وأدبيًا، مع التأكيد أن ذلك بسبب قوة وثراء الحوار مع شخصية مثله، وليس لأي سبب آخر».

وأضافت «أؤكد على الاحترام الكامل لكل الضيوف، والسعي بل والحرص دائمًا على الالتزام بالقواعد المهنية، وإن كان ما حدث قد تجاوز ذلك، فهو عن غير عمد، وله ظروفه الواردة في سياق الحلقة».

وتابعت «كل ما ورد في الحلقة أتحمل مسؤوليته كاملًا دون أدنى مسؤولية من فريق العمل أو الزملاء في المحطة»، معربة عن تقديرها واحترامها الكامل لإدارة قنوات «CBC».

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يذكر أن إدارة قناة extra news قررت إيقاف المذيعة مروج إبراهيم عن العمل، بما يترتب على ذلك من عدم ظهورها على الشاشة وتحويلها للتحقيق بسبب خروجها عن قواعد مدونة السلوك المهنى التى تعتمدها القناة وتلتزم ببنودها، وذلك عقب الحلقة التى قدمتها من برنامج "ما وراء الحدث"، أمس، والتى كان ضيفها أستاذ التاريخ المفكر والمؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى.

وأوضحت القناة، فى بيان لها، أن المذيعة أساءت إدارة الحوار، ولم تلتزم الأسلوب اللائق فى التعامل مع ضيف البرنامج، ولم تراع مقتضيات ومعايير الأداء المهنى، وأنهت الحوار بشكل يسىء بشدة للقناة، قبل أن يكون تجاوزًا مرفوضًا فى حق الضيف.

وأشارت إدارة extra news، إلى أنها تواصلت فورًا مع الدكتور عاصم الدسوقى، وقدمت له اعتذار القناة عن أى إساءة فى حقه راجية قبوله، مؤكدة أن الدسوقى يمثل بالنسبة لها والرأى العام المصرى والعربى كله قيمة علمية ووطنية كبيرة، وأنها لا تقبل أى مساس بمكانته، وأن ظهوره على شاشتها تقديرٌ لهذه الشاشة تعلم قيمته جيدًا، وأنها ستتخذ الإجراءات الواجبة رفعًا لأى إساءة فى حقه واحترامًا من القناة لاسمها ومعاييرها المهنية وجمهور مشاهديها.