تعطل حركة المترو بالخط الأول.. وفرق الصيانة تتحرك

القاهرة- مصراوي:

قال أحمد عبد الهادي المتحدث الإعلامي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن الشبكة الكهربية للمترو انقطعت في المسافة ما بين محطتي "طره البلد وثكنات المعادي" فى اتجاة المرج بالخط الأول للمترو.

وأوضح عبدالهادي، لمصراوي، أن الحركة منتظمة من محطة حلوان وحتى محطة المرج، فيما عدا المسافة بين محطتي طرة البلد وثكنات المعادى حيث تعمل القطارات على الخط الأخر في اتجاه واحد.

وأضاف أن فرق الصيانة والطوارئ بالقوى الكهربائية انتقلت على الفور لإصلاح عطل الشبكة الكهربائية.