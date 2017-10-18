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برعاية أونا.. افتتاح مسابقة "صور فرحة مصر بالتأهل لكأس العالم" بنقابة الصحفيين ​

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مصراوي Masrawy

برعاية أونا.. افتتاح مسابقة "صور فرحة بالتأهل لكأس العالم" بنقابة الصحفيين ​

07:13 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

عمر نبيل رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين

كتبت- أسماء يحيى:

افتتح عمرو نبيل، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، معرض مسابقة "صور فرحة مصر بالتأهل لكأس العالم"، التي تنظمها الشعبة المصوريين برعاية مؤسسة أونا للصحافة والإعلام.

ويشارك في المعرض 50 مصورًا صحفياً، قدموا 175 صورة تعبر عن الانفعالات يوم الحدث التاريخي وهو تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2018.

وتضم لجنة التحكيم كلًا من عبدالوهاب السهيتي كبير مصوري الأهرام، وعصام الشامي رئيس قسم التصوير باليوم السابع، وعمرو عبد الله مدير التصوير بوكالة رويترز في مكتب القاهرة.

ويحضر الاحتفالية كبير المصورين حسام دياب، وعدد من النقاد الرياضيين كالناقد عصام شلتوت ومحمد شبانة.

وتقدر قيمة جائزة لجنة التحكيم للمركز الأول بـ 3 آلاف جنيه، فيما تقدر جائزة المركز الثاني بألفي جنيه، أما الثالثة بـ 1500 جنيه.

ويشارك "مصراوي" في المسابقة، بصورة التقطها الزميل نادر نبيل، والتي تظهر فرحة لاعبي بالفوز على فريق الكونغو بعد ضربة الجزاء الأخيرة.

كما يشارك المصور محمود بكار، بصورتين إحداهما تظهر ترقب الجمهور لنتيجة المباراة، والآخرى تظهر مدى فرحة الجمهور، ويشارك المصور أسامة عبد النبي، بصورة تظهر فرحة الجمهور في داخل أرضية الملعب، والمصور محمد حسام بصورة تظهر فرحة الجمهور بالمدرجات بعد المباراة.

 

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مصراوي Masrawy

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