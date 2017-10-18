مصدر: رئيس الوزراء يشهد حفل تسلم "الفرقاطة فاتح والغواصة 42" غدًا
مصدر: رئيس الوزراء يشهد حفل تسلم "الفرقاطة فاتح والغواصة 42" غدًا
07:03 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
المهندس شريف إسماعيل
كتب- محمد غايات:
أكد مصدر حكومي رفيع المستوى، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء سيتوجه غدًا إلى محافظة الإسكندرية لحضور مراسم تسليم الفرقاطة فاتح والغواصة 42وحضور احتفالية عيد القوات البحرية.
وأضاف المصدر لمصراوي، أنه رئيس الوزراء سيتوجه أيضًا لمقر محافظة الاسكندرية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها داخل المحافظة.
ووصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، اليوم الأربعاء، الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع "الفاتح" من طراز جوويند، والغواصة "42" من طراز 209 / 1400، وذلك بعد إتمام إجراءات التسلم بميناءي لوريون الفرنسي وكايل بألمانيا في رحلة عودة إلى مصر استغرقت عدة أيام تخللها تنفيذ تدريب مشترك مع القوات البحرية الفرنسية بالمحيط الأطلنطي.
وقامت الفرقاطة "الفاتح" بتنفيذ أولى مهامها التدريبية بإجراء رماية بالذخيرة الحية بنطاق قاعدة الإسكندرية البحرية أبرزت من خلالها المستوى التدريبي المتميز لأطقم الوحدة البحرية الجديدة.
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