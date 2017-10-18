فرج عامر عن إجراءات التفتيش بمطار "برج العرب": إذلال وعقاب

كتب – محمود رمزى:

أبدى النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، استياءه من إجراءات التفتيش في مطار برج العرب.

وقال "عامر"، فى بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الإجراءات تمثل إذلالًا للمواطن والسائح وليس التفتيش، وكأنه عقاب أو تعذيب، ويتلذذ به موظفو المطار .

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن الإجراءات تبدأ بمجرد وصول الراكب صالة السفر، فيخضع لتفتيش ذاتي على البوابات الرئيسية للمطار من خلال عناصر الشرطة "رجال وفتيات" ويتم تفتيش الحقائب من خلال أجهزة «X-Ray» وفي حال الاشتباه في أحد الركاب يتم تحويل الراكب للجنة خاصة لتفتيشه.

وأشار النائب، إلى أن الراكب يدخل من البوابات الرئيسية بالمطار ليخضع لتفتيش آخر من جانب سلطات المطار على باب الدائرة الجمركية، ويتم تفتيش الركاب الرجال من خلال عناصر الشرطة الرجال فضلا عن تواجد عناصر من الشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

وأوضح، أنه يتم فحص الراكب كليا من خلال أجهزة "Body Scan"، بالإضافة إلى تفتيش الحقائب من خلال أجهزة "X-Ray" للمرة الثانية وفيها يخلع الراكب حذاءه، ليصل إلى كاونترات الجوازات ليتم الكشف عن الراكب إذا كانت هناك وقائع سابقة من خلال الصحيفة الجنائية للراكب.

وتابع: "مع تجاوز الراكب لمرحلة الجوازات يخضع لمرحلة أخرى من التفتيش على بوابات الجيت وتتمثل في التفتيش الذاتي فضلا عن تفتيش حقائب اليد، وتعتبر المرحلة الأخيرة من مراحل التفتيش، التي تتكون من 3 مراحل".

وشدد "عامر"، على أنه من غير طبيعي وصول إجراءات التفتيش في مطار برج العرب لحد يصل إلى الإذلال والقهر النفسي، وتجاوز الهدف والحدود لدرجة تنفير السائح من السياحة المصرية والطيران المصري.