خروج تلميذات "الكرادوة" من المستشفى عقب تلقيهن العلاج.. وبيان من "التعليم"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، في بيان لها، اليوم الأربعاء، خروج جميع تلميذات مدرسة قرية الكرادوة للتعليم الأساسي، المصابات بحالات اختناق، من مستشفى دسوق العام، عقب تحسن حالتهن، وتماثلهن للشفاء.

وكشف بيان مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، عن وصول 23 تلميذة، من مدرسة قرية الكرادوة التابعة لقرية شابة بمركز دسوق، لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، أعمارهن 14 عامًا، من خلال سيارات إسعاف، بإدعاء نهجان وصعوبة في التنفس، وهيستيريا، وفزع شديد.

وأوضح البيان أنه بمناظرة الحالات بقسم الاستقبال والطوارئ، جرى لهن استنشاق الأكسوجين، وتركيب محاليل طبية، وريدية "رينجر وجلوكوز 5%، ومحلول ملح 0.9%، وجرى حجزهن جميعًا بقسم الأطفال بالمستشفى.

وفي السياق ذاته أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمدينة دسوق، بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، أوضحت فيه تردد أخبار كاذبة عن وجود حالات تسمم بين التلاميذ.

وأشار بيان تعليم دسوق، إلى أن إحدى السيارات المجهولة، تخلصت من مخلفات صيدليات عبارة عن "برفانات، وكريمات، ومعطرات للجو"، بأحد مصارف القرية، حيث اصطحب بعض الأطفال والأهالي جزء من تلك المخلفات معه لمنزله.

وأكد بيان تلك الإدارة أن أحد تلاميذ هذه المدرسة، أحضر سبراي، معطر جو، مما وجد في تلك المخلفات، بمصرف القرية، ورشه داخل فصله، الأمر الذي أدى إلى اختناق بعض زملائه بالفصل وشعورهن بضيق في التنفس، ووفق ذلك أبلغت إدارة المدرسة، الإسعاف والإدارة التعليمية، حيث انتقل وكيل الإدارة الدكتور عبداللطيف غريب، ومدراء التعليم، وأمن الإدارة، إلى مستشفى دسوق العام للاطمئنان على صحة التلميذات.

وأعلن مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمدينة دسوق، مصطفى مرعي، عبر هذا البيان، استمرار الدراسة غدًا الخميس في المدرسة، مهيبًا بأولياء الأمور والمعلمين بنشر التوعية بين الطلاب، والتلاميذ.