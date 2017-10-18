أخبار عاجلة

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعايزني أخدمها" -
نيجيريا ترجح مقتل إحدى زوجات زعيم بوكو حرام في غارة جوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

خروج تلميذات "الكرادوة" من المستشفى عقب تلقيهن العلاج.. وبيان من "التعليم"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خروج تلميذات "الكرادوة" من المستشفى عقب تلقيهن العلاج.. وبيان من "التعليم"

06:40 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

مستشفى دسوق العام

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، في بيان لها، اليوم الأربعاء، خروج جميع تلميذات مدرسة قرية الكرادوة للتعليم الأساسي، المصابات بحالات اختناق، من مستشفى دسوق العام، عقب تحسن حالتهن، وتماثلهن للشفاء.

وكشف بيان مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، عن وصول 23 تلميذة، من مدرسة قرية الكرادوة التابعة لقرية شابة بمركز دسوق، لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، أعمارهن 14 عامًا، من خلال سيارات إسعاف، بإدعاء نهجان وصعوبة في التنفس، وهيستيريا، وفزع شديد.

وأوضح البيان أنه بمناظرة الحالات بقسم الاستقبال والطوارئ، جرى لهن استنشاق الأكسوجين، وتركيب محاليل طبية، وريدية "رينجر وجلوكوز 5%، ومحلول ملح 0.9%، وجرى حجزهن جميعًا بقسم الأطفال بالمستشفى.

وفي السياق ذاته أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمدينة دسوق، بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، أوضحت فيه تردد أخبار كاذبة عن وجود حالات تسمم بين التلاميذ.

وأشار بيان تعليم دسوق، إلى أن إحدى السيارات المجهولة، تخلصت من مخلفات صيدليات عبارة عن "برفانات، وكريمات، ومعطرات للجو"، بأحد مصارف القرية، حيث اصطحب بعض الأطفال والأهالي جزء من تلك المخلفات معه لمنزله.

وأكد بيان تلك الإدارة أن أحد تلاميذ هذه المدرسة، أحضر سبراي، معطر جو، مما وجد في تلك المخلفات، بمصرف القرية، ورشه داخل فصله، الأمر الذي أدى إلى اختناق بعض زملائه بالفصل وشعورهن بضيق في التنفس، ووفق ذلك أبلغت إدارة المدرسة، الإسعاف والإدارة التعليمية، حيث انتقل وكيل الإدارة الدكتور عبداللطيف غريب، ومدراء التعليم، وأمن الإدارة، إلى مستشفى دسوق العام للاطمئنان على صحة التلميذات.

وأعلن مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمدينة دسوق، مصطفى مرعي، عبر هذا البيان، استمرار الدراسة غدًا الخميس في المدرسة، مهيبًا بأولياء الأمور والمعلمين بنشر التوعية بين الطلاب، والتلاميذ.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​أهالي تلميذات "الكرادوة" المصابات باختناق: "ولاد رشوا عليهم مادة

    أخبار

  • ارتفاع عدد الطالبات المصابات بضيق التنفس لـ 23 حالة

    أخبار

  • اختناق 20 تلميذة لاستنشاقهن مادة مجهولة بكفر الشيخ

    أخبار

  • بالصور- مقام داخل مدرسة بالقليوبية.. و"التعليم": "منقدرش ننقله"

    أخبار

إعلان

67fdf18fb4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف

إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية

إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية

بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان

بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان

ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد

ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد