ضبط مدفع "أر بي جي" بقرية "الدم والنار" في قنا
ضبط مدفع "أر بي جي" بقرية "الدم والنار" في قنا
06:38 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
أرشيفية
قنا - عبدالرحمن القرشي:
أفاد مصدر مسئول بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، بضبط سلاح مدفع "أر بي جي"، وقذيفة واحدة، بداخل أحد منزل عنصر إجرامي مسجل ومطلوب أمنيًا في قرية أبو خزام، بنجع حمادي المعروفة إعلاميًا بقرية "الدم والنار".
جاء ذلك خلال قيام إحدى الحملات بمداهمة القرية للتفتيش عن الأسلحة غير المرخصة، بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا، ضمن حملات تطهير المحافظة من الأسلحة غير المرخصة.
ونجح فريق البحث الجنائي، في ضبط 3 أسلحة مضادة للطائرات في نفس القرية سالفة الذكر.
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