الحكومة توافق على قانون المرور.. وإسماعيل: يعيد الانضباط للشارع المصري
الحكومة توافق على قانون المرور.. وإسماعيل: يعيد الانضباط للشارع المصري
06:37 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
كتب- محمد غايات:
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء تلقى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اليوم الأربعاء من وزارة الاستثمار ومن المقرر أن يتم إصدار اللائحة الأسبوع المقبل.
وأضاف رئيس الوزراء -في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء- أن اللائحة تم دراستها بشكل كامل وتم مراعاة كافة الأراء والملاحظات من جميع الوزرات والجهات المعنية، وأن الاسبوع المقبل سيشهد مناقشة قانون البناء الموحد.
وتابع: "قانون المرور الجديد يمثل نقلة نوعية في الانضباط بالشارع المصري"، مضيفا أن الحكومة تعمل على استعادة الانضباط في الشارع المصري والمرور".
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية فإنه يتم حاليا مراجعة كافة مشروعات القوانين وخاصة القوانين المؤثرة في عملية تطوير وبناء مصر ومنها قوانين المرور والتأمينات الإجتماعية والتأمين الصحي الشامل، موضحا أن المرحلة القادمة تتضمن مناقشة واصدار العديد من القوانين التي تدفع عجلة العمل والتنمية في مصر بشكل عام.
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