وزير النقل لـ«التحرير»: لازم نعمل تحليل مخدرات لكل سائقي القطارات

التحرير

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قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، إنه يثق فى العاملين بهيئة السكك الحديدية، ويقدر ما يبذلوه من جهد لتقديم خدمة لائقة لجمهور الركاب.

وأضاف وزير النقل، فى تصريح لـ"التحرير"، أنه بخصوص مقطع الفيديو المتداول لسائقي قطار، ويظهران فيه وهما يدخنان "الحشيش"، فقد تم إحالتها للتحقيق؛ للوقوف على إذا ما كانا يدخنان الحشيش أم لا، معقبًا: "رغم ذلك لازم نعمل تحليل مخدرات لكل السائقين كى لا تتكرر تلك الواقعة؛ لأن دى أرواح ناس ولازم نحافظ عليها".

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وأوضح عرفات أن المركز الطبي للسكة الحديد سيأخذ عينات من سائقى القطارات، وسيستعين بفريق محايد من مكافحة الإدمان لتأكيد تلك التحليلات، وأخذ عينه أخرى لتحرى الدقة والحفاظ على أرواح الركاب.