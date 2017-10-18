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الآثار تخطئ في كتابة «معبد موت والأقصر» بـ«تذكرة».. والمرشدين: فضيحة

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الآثار تخطئ في كتابة «معبد موت والأقصر» بـ«تذكرة».. والمرشدين: فضيحة الآثار تخطئ في كتابة «معبد موت والأقصر» بـ«تذكرة».. والمرشدين: فضيحة

التحرير

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كتبت - أماني خيري

أثار خطأ كتابي على تذكرة معبد «موت» أحد أهم معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، استفزاز المرشدين السياحيين بالمحافظة، معتبرين ذلك استهتارا.

وقال مسعود محمد، مرشد سياحي، إن ما حدث هو وجود خطأ كتابي بتذكرة معبد موت، وكتابته بهذا الشكل "Luxuer" و" mut tembl" بدلًا من كتابته بالشكل الصحيح وهو "Luxor" و"Mut temple" ، وهو ما يعد فضيحة لا يمكن السكوت عنها.

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من جانبه، وصف نقيب المرشدين السياحيين الطيب عبدالله، ما حدث يعد استهتارًا من قبل وزارة الآثار لا يمكن أن يحدث خاصة في ظل مساعيها الكثيرة لإعادة حركة السياحة بشكل أكبر وافتتاح معبد موت منذ فترة وجيزة.

وأكد نقيب المرشدين السياحيين عدم إمكانية تعديل الخطأ بالتذاكر المطبوعة حتى نفاذ الكمية.

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التحرير

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