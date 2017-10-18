رئيس الأركان يبحث مع قائد القوات البرية الأمريكية تعزيز التعاون العسكري

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التقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق مايكل جاريت، قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة، وبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء علاقات التعاون العسكرى، وبما يدعم القدرات القتالية والفنية، وتبادل الخبرات بين الجانبين فى العديد من المجالات.

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وأكد حجازى أهمية الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكل من الدولتين وتنسيق الجهود بما يسهم فى التصدى للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، أكد قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأمريكية على أهمية التعاون الكامل مع مصر وقواتها المسلحة ، وإعتزازه بعمق العلاقات العسكرية بين البلدين، كما حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.