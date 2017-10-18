رئيس الأركان يلتقي قائد القوات البرية الأمريكية

كتب- مصطفى المنشاوي:

التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

وذكرت القوات المسلحة في بيان صحفي، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري، وبما يدعم القدرات القتالية والفنية وتبادل الخبرات بين الجانبين في العديد من المجالات.

وأكد حجازي، على أهمية الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلاً من الدولتين وتنسيق الجهود بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والإستقرار بالمنطقة.

من جانبه أكد قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأمريكية على أهمية التعاون الكامل مع مصر وقواتها المسلحة، وإعتزازه بعمق العلاقات العسكرية بين البلدين.