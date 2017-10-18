​أهالي تلميذات "الكرادوة" المصابات باختناق: "ولاد رشوا عليهم مادة فاسدة"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تجمع عدد من الأهالي في قسم استقبال مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من ذوي وأولياء أمور تلميذات مدرسة قرية الكرادوة الإعدادية المشتركة، المصابات باختناقات صباح اليوم، نتيجة استنشاقهن مادة مستحضرات تجميل مجهولة، للاطمئنان على بناتهن عقب خضوعهن للعلاج.

وقال محمد شوقي البستاوي، والد التلميذة "نادية"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه تلقى إتصالًا هاتفيًا من أحد أصدقائه يخبره بتعرض نجلته لاختناق، ضمن مجموعة من زملائها، وجرى نقلهن لمستشفى دسوق العام.

وأضاف ياسر فوزي، من أهالي القرية، أن مجموعة من تلاميذ المدرسة الذكور، رشوا مستحضرات تجميل فاسدة في أحد الفصول الخاصة بالفتيات، ما أدى إلى إصابتهن بأعراض اختناق.

وأشار البستاوي لـ"مصراوي"، إلى أن أهالي القرية، فوجئوا في وقت سابق بكميات كبيرة من مستحضرات التجميل، ملقاة في مصرف زراعي، خلف المدرسة محل الواقعة، موضحًا أن بعض الأهالي أفادوا بأن سيارة نقل كبيرة، أفرغتها ليلًا.

وانتقلت الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لمستشفى دسوق العام، برفقة الدكتور طارق الشربيني، مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية، لمتابعة حالة التلميذات، بالإضافة إلى الدكتور عبداللطيف غريب، وكيل الإدارة العامة للتعليم بمدينة دسوق.

وتلقى الدكتور محمد أبو السعد، مدير عام مستشفى دسوق العام، إخطارًا من الدكتور أسامة حامد، صباح اليوم الأربعاء، مدير قسم الاستقبال والطوارئ، في مستشفى دسوق العام، بوصول 23 تلميذة، من مدرسة قرية الكرادوة الإعدادية مصابات، بضيق في التنفس، ونهجان في القلب، نتيجة استنشاقهن مادة غير معلومة مجهولة المصدر.

وقال مدير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، لـ"مصراوي"، إن القسم استقبل التلميذات المصابات، وجرى حجزهن في قسم الاستقبال، لاستكمال علاجهن من خلال وضعهن على أجهزة التنفس الصناعية، وتلقيهن علاجًا آخرًا بالمحاليل، والعقاقير الطبية.

وفي السياق نفسه قال عبدالله حلاوة، مسؤول هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، إن الدكتور أحمد الجنزوري، مدير الهيئة، قرر الدفع بـ15 سيارة إسعاف، لنقل التلميذات المصابات بضيق في التنفس، لمستشفى دسوق العام، مشيرًا إلى أن مدير الهيئة رفع حالة الطوارئ ووجه برفع درجة الاستعداد تحسبًا لارتفاع أعداد التلميذات المصابات.