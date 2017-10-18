مقتل وإصابة 5 أشخاص في اطلاق نار في ولاية ميريلاند الامريكية
مقتل وإصابة 5 أشخاص في اطلاق نار في ولاية ميريلاند الامريكية
06:10 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
الشرطة الامريكية
الولايات المتحدة - (د ب أ):
قال مسؤولون أن ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان، حالتهما خطيرة، بعد "هجوم مستهدف" شنه مسلح في منشأة تجارية في شمال مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند شرقي الولايات المتحدة.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الشرطة تبحث عن المهاجم الذي حدده مسؤول الشرطة في مقاطعة هارفورد، جيفري جاهلر ، هويته على أنه يدعي راضي لبيب برنس ويبلغ من العمر 37 عام.
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