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​"الهيئة العامة للاستعلامات": رئيس الوزراء تعهد بدعمنا لتحسين صورة مصر

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مصراوي Masrawy

​"الهيئة العامة للاستعلامات": رئيس الوزراء تعهد بدعمنا لتحسين صورة

05:58 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

كتب- محمد غايات:

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن اجتماعه مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى نشاط الهيئة العامة للاستعلامات والدعم الذي تقدمه الكامل للهيئة ماديا وبشريا وتكنولوجيا، مشيرًا إلى أنه عرض على رئيس مجلس الوزراء خطط الهيئة في الفترة القادمة والإجراءات والإصدارات التي تنشر عنها لتحسين صورة مصر بالخارج وأنشطة الهيئة في الداخل.

وأضاف رشوان، في تصريحات له عقب لقائه برئيس الوزراء، أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء على إجراءات تنسيقية للتعاون بين الهيئة وكافة الوزرات وجهات الدولة المختلفة تحت اشراف رئيس الوزراء للعمل على توصيل المعلومات الصحيحة داخل مصر وخارجها.

وأوضح أن رئيس الوزراء أكد على دعم الحكومة للهيئة لكافة الإجراءات التي تؤدي الى تحسين صورة مصر في الخارج وبشكل ايجابي سواء ما يتعلق بلقاءات أو ندوات أو تحركات مصرية والمشاركة من الحكومة والمحافظين للمساعدة في ذلك.

وأشار إلى أنه وعد بتقديم كافة انواع الدعم لمكاتب هيئة الاستعلامات في كافة أنحاء العالم وتسهيل عمل الهيئة لتحسين ووضع صورة مصر في موضعها الحقيقي.

وأوضح رشوان أن عدد مكاتب الهيئة في الخارج كان يصل إلى 69 مكتبًا ثم أصبح منذ عامين 32 مكتبًا وتقلص العدد الآن إلى 15 مكتب فقط، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أبدى اهتمامًا خاصًا بمكاتب الهيئة في الخارج وتقديم كافة الدعم اللازم لمكاتب الهيئة وعملها في الخارج خاصة وأن تحسن صورة مصر هي مسؤولية الوزارات والدولة ككل.

وأكد رشوان أن الهيئة تصدر عشرات التقارير يومياً بالإضافة إلى إصدارها ثلاثة كتب بثلاث لغات مختلفة حول مشروع مدينة العلمين الجديدة متزامنا مع احتفالات أكتوبر وتفقد الرئيس لهذا المشروع لاحقا، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها الموقع الخاص بها الذي ينشر أخبار وتقارير بخمس لغات بما فيها اللغة الصينية ويتضمن نشر أخبار وجزء كبير من تراث مصر.

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