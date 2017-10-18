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​التعليم: مد فترة تسجيل دفعة جديدة من الطالبات المتقدمات لمدارس STEM

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مصراوي Masrawy

​التعليم: مد فترة تسجيل دفعة جديدة من الطالبات المتقدمات لمدارس STEM

05:50 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

​التعليم: مد فترة تسجيل دفعة جديدة من الطالبات المتقدمات لمدارس STEM

أرشيفية

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وحدة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، أنه سيتم مد فترة التسجيل لقبول دفعة جديدة من قوائم الانتظار للطالبات المتقدمات لمدارس "STEM" على مستوى الجمهورية؛ وذلك وفقًا للأماكن الشاغرة بالمدارس على مستوى الجمهورية حتى يوم الأحد الموافق 22 اكتوبر من خلال الموقع الرسمي للوزارة (emis.gov.eg).

وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه تم فتح باب التسجيل الإلكتروني على ذات الموقع للطالبات اللاتي مازلن بقوائم الانتظار حتى يتمكن من التقدم برغباتهن للالتحاق على الأماكن المتبقية بمدارس "STEM (خارج التوزيع الجغرافي) للطالبات على مستوى الجمهورية، كمرحلة نهائية لقبول دفعة أخيرة من الطالبات، على أن يستكمل التسجيل الإلكتروني للرغبات حتى يوم الأحد المقبل.

وفي سياق متصل أكدت وحدة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، أنه تم غلق الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل للطلاب بقوائم الانتظار؛ وذلك نظرًا لعدم وجود أماكن شاغرة للطلاب ( البنين) ومد فترة التسجيل على الأماكن الشاغرة للطالبات فقط.

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