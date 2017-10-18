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"فوتوسيشن للجدة مع حفيدها".. والشاب يقول: "مخرجتش من 30 سنة"

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مصراوي Masrawy

"فوتوسيشن للجدة مع حفيدها".. والشاب يقول: "مخرجتش من 30 سنة"

05:43 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

6 أنواع من الشخصيات تجدهم في المواصلات العامة

الألبوم التالى

6 أنواع من الشخصيات تجدهم في المواصلات العامة

كتبت- هدير غيث:

قام المصور "عبدالله محمد"، بتصوير" فوتو سيشن" لشاب مع جدته التي يتجاوز عمرها الـ80 عامًا، في الحديقة الدولية، بمحافظة المنيا.

وقال "أحمد محمد" -الشاب الذي قام بالتصوير مع جدته، إنه فكر في هذا اليوم، من أجل إسعادها، إذ أنها لم تخرج من البيت منذ 30 عامًا، كما أنها لم تُصور من قبل سوى عند استخراجها الأوراق الرسمية مثل البطاقة والباسبور.

كما وضح "أحمد" أنه لم يقم بهذا الفوتو سيشن مع والدته، لأن لها حرية الخروج والحركة، على عكس جدته.

وعبر "عبدالله" عن سعادته بهذا الالبوم، الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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مصراوي Masrawy

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