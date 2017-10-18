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البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل

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مصراوي Masrawy

البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل

05:21 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل

مجلس الشيوخ الفرنسي

باريس - (د ب أ): 

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون اقترحته بأغلبية كبيرة للمساعدة في التعامل مع خطر الإرهاب.

وتم تمرير مشروع القانون، الذي يتضمن ادراج بنود محددة من سلطات قانون الطوارئ في القانون العادي، بأغلبية 244 صوتا مقابل 22 صوتا، وامتنع 73 عضوا عن التصويت.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على نص توافقي نهائي، بعد أن وافقت الجمعية الوطنية على تعديل أجراه مجلس الشيوخ يفيد بانتهاء أثر معظم الصلاحيات الجديدة عام 2020.

يشار إلى أن الجمعية الوطنية وافقت بالفعل على مشروع القانون، وسوف يتم إحالته الآن إلى الرئيس إيمانويل ماكرون ليوقع عليه.

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مصراوي Masrawy

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