البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل
البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل
05:21 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
مجلس الشيوخ الفرنسي
باريس - (د ب أ):
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون اقترحته الحكومة بأغلبية كبيرة للمساعدة في التعامل مع خطر الإرهاب.
وتم تمرير مشروع القانون، الذي يتضمن ادراج بنود محددة من سلطات قانون الطوارئ في القانون العادي، بأغلبية 244 صوتا مقابل 22 صوتا، وامتنع 73 عضوا عن التصويت.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على نص توافقي نهائي، بعد أن وافقت الجمعية الوطنية على تعديل أجراه مجلس الشيوخ يفيد بانتهاء أثر معظم الصلاحيات الجديدة عام 2020.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية وافقت بالفعل على مشروع القانون، وسوف يتم إحالته الآن إلى الرئيس إيمانويل ماكرون ليوقع عليه.
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