بعد ما يقرب من 30 عاما .. وصول رحلة جوية تجارية سعودية إلى بغداد

بغداد - (د ب أ):

وصلت مساء اليوم الاربعاء أول طائرة سعودية إلى مطار العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد توقف دام 27 عاما، حسبما أعلنت وزارة النقل العراقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، بحسب موقع (السومرية نيوز)، إن مطار بغداد الدولي استقبل أول طائرة سعودية بعد توقف دام 27 عاما، مشيرة إلى أن هذه الطائرة تابعة لشركة طيران "ناس" السعودية .

وأضافت الوزارة أن وزير النقل، كاظم فنجان الحمامي، والقائم بأعمال السفارة السعودية في بغداد كانا باستقبال الطائرة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تصل غدا الخميس، إلى بغداد طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.