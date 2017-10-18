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بعد ما يقرب من 30 عاما .. وصول رحلة جوية تجارية سعودية إلى بغداد

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مصراوي Masrawy

بعد ما يقرب من 30 عاما .. وصول رحلة جوية تجارية سعودية إلى بغداد

05:19 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

بعد ما يقرب من 30 عاما .. وصول رحلة جوية تجارية سعودية إلى بغداد

وزير النقل كاظم فنجان الحمامي

بغداد - (د ب أ):

وصلت مساء اليوم الاربعاء أول طائرة سعودية إلى مطار العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد توقف دام 27 عاما، حسبما أعلنت وزارة النقل العراقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، بحسب موقع (السومرية نيوز)، إن مطار بغداد الدولي استقبل أول طائرة سعودية بعد توقف دام 27 عاما، مشيرة إلى أن هذه الطائرة تابعة لشركة طيران "ناس" .

وأضافت الوزارة أن وزير النقل، كاظم فنجان الحمامي، والقائم بأعمال السفارة السعودية في بغداد كانا باستقبال الطائرة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تصل غدا الخميس، إلى بغداد طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

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مصراوي Masrawy

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