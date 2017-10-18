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"الخشت": ندرس إنشاء فرع لجامعة القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة

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مصراوي Masrawy

"الخشت": ندرس إنشاء فرع لجامعة القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة

05:30 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعي جاهدة لكي تغرس لدى طلاب الجامعة، التفكير العقلاني والنقدي لكي يتحول من مرحلة التلقين والحفظ، إلي مرحلة الابتكار والإبداع.

جاء ذلك خلال احتفالية جامعة القاهرة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر بمشاركة طلاب من مختلف الجامعات المصرية اليوم بقاعة الإحتفالات الكبري بالجامعة.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة تقوم بتطوير المقررات الدراسية لتكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وكذلك تطوير البحث العلمي حتى يعود بفائدة على المجتمع المصري.

وأضاف الخشت، أن مفهوم جامعة القاهرة أنها من الجيل الثالث، يعتمد بالأساس على ريادة الأعمال التي تقوم بفتح المجال أمام المبادرات الطلابية المختلفة التي تمكن الطلاب من عمل دراسات جدوى لمشروعات حتى الانتهاء من تنفيذها.

وأشار إلى أن طلاب جامعة القاهرة قاموا بدراسات لعدد من المشروعات الصغيرة، منها مشروع خاص بمنتجات الألبان، ومشروع لإعادة تدوير الزيوت المستخدمة في الطعام واستخدامها في انتاج الصابون.

وقال إنه يحلم بإنشاء فرع للجامعة بمدينة السادس من أكتوبر تقوم على منح درجات علمية بالشراكة مع جامعات الجيل الثالث في أوروبا، كما أنه يحلم بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة على غرار جامعة القاهرة 1908 لتقوم على أساس الدعوة للاكتتاب العام، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان لدراسة الفكرة، والجامعة الأهلية ستكون مجانية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن احتفالية جامعة القاهرة بمرور 44 عام على انتصارات أكتوبر هذا العام، جاء بمشاركة طلابية، مشيرًا إلى أن الطلاب هم من قاموا بأنفسهم بتنظيم الاحتفالية ودعوة زملائهم من مختلف الجامعات من أجل الاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر، حيث أراد الطلاب ربط مشروعات التنمية المستدامة بإنجازات الوطن والمشاركة في الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

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