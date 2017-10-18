تنفيذ 1000 حكم قضائي في المنيا

المنيا ـــ (مصراوي):

شنت مديرية أمن المنيا، حملة مكبرة في مختلف مراكز المحافظة، نفذت خلالها 1000 حكم قضائي، وضبطت متهمًا هاربًا من حكم بالمؤبد، وعددًا كبيرًا من الأسلحة النارية غير المرخصة.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير مباحث المديرية بتمكن حمله أمنية مكبرة قادها العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، من ضبط 22 قطعة سلاح غير مرخصة، ومتهم هارب من تنفيذ عقوبة المؤبد في قضيه سياسية، أعمال عنف بمدينة المنيا، و3 متهمين هاربين من قضايا جنائية، وتحرير 8 قضايا مخدرات من بينها 3 قضايا تعاطي، وفحص 10 مسجلين خطر وتنفيذ 1000 حكم قضائي بمختلف مراكز المحافظة.