ترشيح 3 قيادات لتولي رئاسة شركة «جاسكو»

التحرير

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قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه تم ترشيح 3 قيادات لتولى رئاسة شركة "جاسكو" خلفا للمهندس كارم محمود الذى أصدر المهندس شريف إسماعيل قرارا بتعيينه رئيسا لجهاز شئون تنظيم الغاز.

وأضاف المصدر، لـ"التحرير"،أن الأسماء الثلاث التى تم ترشيحها هى المهندس مجدى جلال الذى يشغل منصب نائب رئيس الشركة القابضة "إيجاس" للعمليات الحالى، إضافة لقياديين يعملان في "جاسكو" هما المهندسة عزة جمعه مساعد رئيس الشركة للتخطيط والمتابعة، والمهندس عبد الستار الدمرداش الذى يشغل منصب مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية للشبكات والمشرف على المشروعات.

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ومن المنتظر أن يصدر وزير البترول قرارا بتعيين رئيس جديد للشركة خلال الأسبوع الحالى.