«التعليم» تحدد أغنيات مسابقات التربية الموسيقية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقدت الدكتورة وفاء عبد السلام، مدير عام الإدارة العامة لتنمية التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم، اجتماعًا مع مُوجهى عموم التربية الموسيقية وبعض المُوجهين الأوائل لجميع المديريات التعليمية؛ لبحث احتياجات مُعلمى التربية الموسيقية في المدارس، وإعداد البرامج التدريبية المطلوبة.

وأكدت، في تصريحات صحفية، أهمية دور الموسيقى فى الإسهام بشكل فعّال وبناء في عملية التوجيه السلوكي والتربوي، كونها تمثل عاملًا مشتركًا في جميع المواد الدراسية يمكن استخدامها كوسيلة تعليمية حديثة في توصيل المعلومة للطلاب بشكل سريع وخاصة صغار السن، مشيرة إلى أهمية جعل المدرسة جاذبة للتلميذ من خلال المشاركة في الأنشطة المختلفة للتربية الموسيقية مثل: عزف الآلات المختلفة، والغناء الفردى، والغناء الجماعى، وتدريس المعلومات من خلال غناء الأناشيد والمحفوظات التي تم تلحينها من كتب اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، والاهتمام بتحية العلم وأداء النشيد الوطنى.

ووجهت عبد السلام الموجهين بالتغلب على العجز في معلمى التربية الموسيقية وإعادة توزيعهم على المدارس، والتأكد من وجود الآلات الموسيقية وصيانتها والحفاظ عليها، وتفعيل دور مُعلم التربية الموسيقية لمضاعفة العطاء للأنشطة الموسيقية.

شاهد أيضا

كما ناقش الاجتماع أغنيات مسابقات التربية الموسيقية للعام الدراسى الجارى، والتي تم إعدادها مسبقًا، حيث أشارت عبد السلام إلى أنه تم اختيار أغنية «ألف ب ت ث» كمسابقة للمرحلة الابتدائية؛ لتؤدى عزفًا على آلات الإكسيليفون والأكورديون والريكورد والمندولين والكمان والآلات الإيقاعية، ويصاحب العزف الغناء الكورالى (بنات وبنين)، وأوضحت أن هذه المسابقة تُعد مشاركة من التربية الموسيقية لوحدة القرائية.

وأضافت أنه تم اختيار مسابقة أغنية «يا مصر يا غالية» للمرحلة الإعدادية ومسابقة أغنية «مصر فوق الجميع» للمرحلة الثانوية، حيث يؤدى الطلاب عزفًا على آلات الأكورديون والمندولين والكمان والجيتار والآلات الإيقاعية ويصاحب العزف الغناء الكورالى (بنات وبنين)، أما مسابقة رياض الأطفال فوجهت بأدائها من خلال أوبريت بعنوان «ألوان الطيف»، والالتزام باحتواء الأوبريت على الحركة والغناء والإيقاع والتمثيل والملابس والأقنعة والوسائل التعبيرية والديكور في الحدود المتاحة، كما يتم بأسلوب الإخراج تجسيد كل شخصية للأداء التمثيلى.

وفى نهاية الاجتماع، تم تكريم الموجهين والمعلمين المشاركين في تنفيذ الحفلات والمتميزين في تنفيذ أنشطة ومسابقات التربية الموسيقية، وتوزيع شهادات تقدير عليهم.