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الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات مع إيران

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مصراوي Masrawy

الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات مع إيران

05:14 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات مع إيران

العماد ميشال عون

بيروت - (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع إيران، و تطويرها في المجالات كافة.

جاءت تصريحات عون- خلال استقباله المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبد العلي علي عسكري،والوفد المرافق.

وأشار عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إلى "الدعم الذي تقدمه إيران للبنان في المحافل الإقليمية والدولية"، متمنيا أن "تسفر المساعي التي تبذلها للوصول الى حل سياسي للازمة السورية عن نتائج إيجابية، لأن ذلك يساعد في إنهاء معاناة النازحين السوريين إلى لبنان، ويسهل عودتهم إلى وطنهم ويخفف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي خلفتها موجة نزوحهم إلى لبنان".

من جهته،جدد المسؤول الإيراني وقوف بلاده "إلى جانب لبنان ورغبتها في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين"، مهنئاً بـ"تحرير جرود لبنان من التنظيمات الإرهابية".

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