نجاة مسؤول حكومي من محاولة اغتيال جنوب اليمن

صنعاء - (د ب أ):

نجا عبدالعزيز جباري، نائب رئيس الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال في محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية، إن موكب جباري تعرض لإطلاق نار كثيف من قبل مجهولين في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، وذلك أثناء عودته من محافظة تعز إلى مدينة عدن جنوبي اليمن.

وأكدت المصادر، نجاة نائب رئيس الوزراء ووصوله ومرافقيه الى مدينة عدن، في حين لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم.

وتشهد محافظة لحج توترا أمنيا كبيرا منذ أن تمكنت قوات الجيش والمقاومة، مدعومة بقوات التحالف العربي، من تحريرها من قبضة الحوثيين في آب/اغسطس عام 2015، حيث نفٌذت فيها العديد من الاغتيالات التي طالت مسؤولين ورجال أمن.