دوري الأبطال| العلامة الكاملة هدف كبار أوروبا

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تستكمل اليوم مبارايت الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا والتي تسعى خلالها بعض الأندية مواصلة حصد العلامة الكاملة والاقتراب أكثر وأكثر من وضع قدم في الدور التالي من تشيلسي ومانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان، بينما يسعى بايرن ميونيخ إلى تعويض بدايته الضعيفة بعد تعاقده مع مدربه الجديب يوب هاينكس كما يأمل أتلتيكو مدريد في تضميد جراحه بعد خسارته في الجولة الماضية على ملعبه الجديد واندا متروبوليتان أمام تشيلسي بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.



وستكون ضربة البداية من المجموعة الأولى التي يتصدرها مانشستر يونايتد برصيد 6 نقاط مقابل 3 نقاط لبازل و3 نقاط لسيسكا موسكو بينما يتذيل بنفيكا المجموعة دون رصيد من النقاط، ويرحل اليونايتد لمواجها بنفيكا في البرتغال وعينه على مواصلة تحقيق العلامة الكاملة والاقتراب أكثر وأكثر من الوصول إلى الدور الثاني في ظل المستوى الفني الهذيل الذي يظهر به بنفيكا في النسخة الحالية، وستهد تلك المباراة عودة نيمانيا ماتيتش لمواجهة فريقه القديم.



و وفي المجموعة الثانية يرحل باريس سان حيرمان المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط لمواجهة أندرلخت متذيل الترتيب دون رصيد من النقاط في مباراة تبدو في المتناول لرفاق النجم البرازيلي نيمار الساعين لموالصة الهيمنة على المجموعة، بينما يستقبل بايرن ميونيخ الثاني بثلاث نقاط نظيره سيلتيك الثالث بنفس الرصيد من النقاط وعينه على تعويض خسارته الثقيلة في الجولة الماضية أمام باريس بثلاثية نظيفة وذلك بعد الاستعانة بمدرب ثلاثية 2013 التاريخية يوب هاينكس.



وفي المجموعة الثالثة يتصدر تشيلسي المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط ويستقبل الوصيف روما برصيد نقاط على ملعب ستامفورد بريدج، ويأمل البلوز في تحقيق الفوز وحسم التأه مبكرًا من أجل التركيز بشكل أكبر في الدوري الإنجليزي خاصة أن الفريق يقدم مستويات متذبذبة بعد السقوط الأخير أمام متذيل الترتيب كريستال بالاس، ومن جانبه يرحل أتلتيكو مدريد الثالث برصيد نقطة وحيدة لمواجهة كاراباج الأذربيجاني بحثًا عن تحقيق الفوز الأول في مسابقة هذا العام.



وفي المجموعة الرابعة يستقبل برشلونة المتصدر برصيد نقاط نظيره أولمبياكوس اليوناني متذيل الترتيب دون رصيد من النقاط بحثًا عن مواصلة الهيمنة على المجموعة، بينما يتسقبل يوفنتوس الثالث برصيد 3 نقاط نظيره سبورتينج لشبونة الثاني بنفس الرصيد بحثًا عن فض الشراكة.

