مجلس الوزراء: الإرهاب لن ينجح في إيقاف مسيرة التنمية

كتب - محمد غايات:

أدان مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأحداث الإرهابية الغادرة التي تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في شمال سيناء.

وثمن مجلس الوزراء التضحيات الغالية التي يبذلونها لمواجهة الإرهاب الأسود وعناصره التكفيرية الآثمة بكل شجاعة وإقدام، وأعرب عن خالص التعازي لأسر الأبطال من شهدائنا في تلك الأحداث.

وأكد مجلس الوزراء أن المساعي الخبيثة للإرهاب الجبان لن تفلح في إيقاف مسيرة البناء والتنمية، بل تزيد الإصرار على مواصلة العمل الدؤوب من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في مستقبل أفضل.