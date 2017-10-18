محافظ الفيوم: حملة لإزالة التعديات على مخرات السيول (صور)

الفيوم – حسين فتحي:

قال الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، إنه جرى إزالة التعديات على مخرات السيول، في ثلاث مناطق مخصصة لاستقبال السيول.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، إلى قيام عشرات المواطنين بمحيط قرية "محمود حسن" ببناء منشآت تجارية وخلاطات أسمنتية عملاقة، على مساحة كبيرة من مخر السيول بقرية مغيب، التابعة للوحدة المحلية لقصر الباسل بمركز إطسا، على طريق أسيوط الغربي.

وأوضح المحافظ، أنه جرى إزالة النفايات والقمامة في خط سير مخر السيول بقرية "هوارة المقطع".

ورصدت أجهزة الرقابة الإدارية، عدد من التعديات على مخرات السيول المنتشرة في محافظة الفيوم، التي تعتبر مركزًا لاستقبال السيول، وطالبت المحليات بسرعة إزالة هذه التعديات خلال أسبوع واحد على الأكثر.