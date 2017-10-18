رئيس الوزراء الفلسطيني: المعوق الأساسي لعملية السلام هو إسرائيل

رام الله - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الأربعاء إن المعيق الأساسي لعملية السلام هو "الاحتلال الإسرائيلي وسياسة التوسع الاستيطاني".

وشدد الحمد الله ، في بيان عقب استقباله وفدا من الكونجرس الأمريكي في مدينة رام الله اللقاء، على أن "إنهاء الاحتلال، ودعم حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع، وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة بأكملها".

وثمن الحمد الله جهود الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس دونالد ترامب من أجل إحياء عملية السلام والوصول لحل سلام عادل وشامل بين فلسطين وإسرائيل.

وحث على ضرورة وجود ضغط أمريكي جاد لإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان وإعطاء فرصة جدية للسلام، منوها إلى أن الصراع مع إسرائيل "ليس صراعا دينيا كما تدعيه".

وأكد الحمد الله التزام الفلسطينيين بالحراك السياسي والدبلوماسي السلمي من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.