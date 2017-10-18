أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة -
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات" -
نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية" -
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه -
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا -
بعد انقطاع الكهرباء.. قصة عملية قسطرة على ضوء الشموع بمستشفى الزيتون -
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة " -
كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟ -
مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب -
المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام قرب دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حبس أب عذب ابنته حتى الموت بسبب واجب الحضانة في بولاق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس أب عذب ابنته حتى الموت بسبب واجب الحضانة في بولاق

04:24 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

حبس أب عذب ابنته حتى الموت بسبب واجب الحضانة في بولاق

حبس أب عذب ابنته حتى الموت

كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة بولاق الدكرور، اليوم الأربعاء، بحبس عامل إنهال بالضرب على طفلته البالغة من العمر 5 سنوات بماسورة بلاستيك، حتى فارقت الحياة، بسبب عدم مقدرتها على إتمام واجب الحضانة .

تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من مستشفى بولاق الدكرور، يفيد بوصول( علا . ع) تبلغ من العمر 5 سنوات جثة هامدة، إثر اصابتها بكدمات متفرقة بالرأس والصدر والذراعين والبطن وسحجات متفرقة.

بالانتقال والفحص تبين أن والد الطفلة قام بالتعدي عليها بالضرب المبرح باستخدام ماسورة مياه بلاستيك محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها، بسبب عدم قدرتها على أداء واجب الحضانة.

انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم بولاق الدكرور، وتم إلقاء القبض على الأب المتهم، وتم إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مهندس الجمالية يسرق مصوغات زوجته والصائغ يوقع به في أيدي الشرطة

    أخبار

  • بتهمة الرشوة.. التحقيق مع موظف بـ"أملاك الدولة" في بني سويف

    أخبار

  • رئيس "الشئون التجارية" لـمصراوي: إحالة ممثل قنوات " BeIN Sports" للمحاكمة..

    أخبار

  • سقوط عاطل ووالده لتنفيذ حكمين بإعدامهما بعد 3 سنوات من المطاردة

    أخبار

إعلان

6cf731650c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا