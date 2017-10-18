حبس أب عذب ابنته حتى الموت بسبب واجب الحضانة في بولاق
حبس أب عذب ابنته حتى الموت بسبب واجب الحضانة في بولاق
04:24 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
حبس أب عذب ابنته حتى الموت
كتب -صابر المحلاوي:
أمر المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة بولاق الدكرور، اليوم الأربعاء، بحبس عامل إنهال بالضرب على طفلته البالغة من العمر 5 سنوات بماسورة بلاستيك، حتى فارقت الحياة، بسبب عدم مقدرتها على إتمام واجب الحضانة .
تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من مستشفى بولاق الدكرور، يفيد بوصول( علا . ع) تبلغ من العمر 5 سنوات جثة هامدة، إثر اصابتها بكدمات متفرقة بالرأس والصدر والذراعين والبطن وسحجات متفرقة.
بالانتقال والفحص تبين أن والد الطفلة قام بالتعدي عليها بالضرب المبرح باستخدام ماسورة مياه بلاستيك محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها، بسبب عدم قدرتها على أداء واجب الحضانة.
انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم بولاق الدكرور، وتم إلقاء القبض على الأب المتهم، وتم إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق .
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