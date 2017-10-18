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تأجيل قضية "غسل الأموال الكبرى" لـ 20 يناير

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مصراوي Masrawy

تأجيل قضية "غسل الأموال الكبرى" لـ 20 يناير

04:18 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

تأجيل قضية غسل الأموال الكبرى

كتب- صابر المحلاوي وأنس بنداري:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الأربعاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة سامي صلاح الدين، المتهم في قضية "غسل الأموال الكبرى" من البنوك داخلياً وخارجياً والبورصات، لجلسة 20 يناير.

وجاء قرار التأجيل، لسماع مرافعة الدفاع.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات "لأنه في غضون عام 2007 وحتى 2012 بدائرة قسم شرطة الجديدة ارتكب جرائم غسل أموال بما يقرب من 7 ملايين جنيه، والتي تحصل عليها من جرائم التبديد والتزوير، حيث أجرى عليها تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدام بعض في عمل مسحوبات نقدية واستثمر بعض من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع آخرين".

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