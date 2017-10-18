"التمويل العقاري" يوضح إجراءات التعاقد على وحدات "دار مصر"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال عبدالله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، إن جميع وحدات دار مصر متاحة لشروط التمويل العقاري، ويستطيع أي حاجز عند استلام الوحدة الاختيار بين سداد ثمن الوحدة على 16 "شيك" قيمة الشيك 18 ألف جنيه، أو الدخول في مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي ووافقت عليها البنوك، بفائدة تتراوح بين 7 %، و8 % على 20 سنة.

وأضاف "رشدي" في تصريح خاص لـمصراوي، الأربعاء، أنه لابد للحاجز إحضار صورة من البطاقة الشخصية، وخطاب بالمرتب، وأصل الخطاب الوارد من وزارة الإسكان، والتوجه لأي بنك ضمن مبادرة التمويل العقاري، وسيتم تمويل الحاجز بشكل فوري.

وعن المبالغ المالية التي سوف يدفعها الحاجزون عند استلام وحداتهم، كشف نائب المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، أنه سيتم فتح حساب بنكي بقيمة 5 آلاف جنيه ترد بعد انتهاء دفع ثمن الوحدة بالكامل.

وأوضح، أنه يضاف أيضًا، مبلغ لشركة الصيانة والأمن التي ستتولى مشروع دار مصر بقيمة 16 ألف جنيه، بالإضافة لـ2000 جنيه رسوم التعاقد على الوحدة، و2000 جنيه رسوم توصيل الغاز للوحدة، و100 جنيه رسوم تقديم طلب الكهرباء والمياه.