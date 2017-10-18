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هنري: قرار إحالة قاتل القس سمعان لمحاكمة جنائية عاجلة يحقق العدالة الناجزة

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هنري: قرار إحالة قاتل القس سمعان لمحاكمة جنائية عاجلة يحقق العدالة الناجزة هنري: قرار إحالة قاتل القس سمعان لمحاكمة جنائية عاجلة يحقق العدالة الناجزة

التحرير

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قالت النائبة نادية هنري، عضوة مجلس النواب، إن قرار النائب العام بإحالة قاتل القس سمعان شحاته للمحاكمة الجنائية العادلة، يمثل «العدالة الناجزة التي ننتظرها».

وأضافت هنري اليوم، الأربعاء أن هذا القرار، وكذلك الحكم الصادر أمس بالإعدم شنقًا لقاتل بائع خمور الإسكندرية، «رسالة ردعة لكل المتطرفين».

وأوضحت هنري أن ما تم اتخاذه من قرارات وأحكام في القضيتين، يتوافق مع ما نص عليه الدستور، وقانون العقوبات، وتطبيق سيادة القانون هو الضمان لحماية كل المواطنين المصريين، ويحفط السلم الاجتماعي.

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وأكدت أنه بالتوازي مع الاحكام القضائية، يجب أن «يكون لدينا خطة لمواجهة الفكر المتطرف، والأفكار التكفيرية المتطرفة، تعمل عليها كل مؤسسات الدولة».

كانت النيابة المشرفة على التحقيقات لكانت أحالت الشخص المتهم بقتل القس سمعان شحاته يوم الخميس الماضي في منطقة مؤسسة الزكاة إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة القتل العمد.

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التحرير

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