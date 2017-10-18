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انتحار شاب في قنا.. منح السائق أجرته وألقى نفسه بالنيل

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انتحار شاب في قنا.. منح السائق أجرته وألقى نفسه بالنيل انتحار شاب في قنا.. منح السائق أجرته وألقى نفسه بالنيل

التحرير

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تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، اليوم الأربعاء، من جهودها لكشف سر قيام شاب في العقد الثالث من العمر، بالانتحار عن طريق إلقاء نفسه في مياه نهر النيل من أعلى كوبري دندرة الواقع بمدخل مركز قنا.

وكان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من قسم شرطة مركز قنا، يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي، بقيام شاب في العقد الثالث من العمر بالانتحار من أعلى كوبري دندرة بمركز قنا، عن طريق إلقاء نفسه في مياه نهر النيل.

وقال مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، كشفت إن الشاب المنتحر يدعي إسلام فؤاد حسن، 20 عامًا، مقيم بمركز قوص جنوب قنا، وكان قادمًا من قوص إلى قنا، واستقل سيارة تاكسي بالقرب من محطة قطارات قنا، متجهًا إلى كوبري دندرة.

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وأضاف المصدر في سياق تصريحاته، أن الشاب لدى وصوله مستقلا السيارة بالقرب من كوبري دندرة، أعطى السائق أجره، وأعطاه متعلقاته الشخصية، كبطاقة الرقم القومي، وقال له "انتظر دقائق معدودة"، ثم خرج من السيارة وألقى نفسه في مياه نهر النيل من أعلى الكوبري.

وأشار المصدر، إن الأجهزة الأمنية في المحافظة، تكثف من جهودها لكشف تفاصيل وأسباب قيام الشاب بالانتحار وإلقاء نفسه في مياه نهر النيل، منوهًا إلى أنه جار استدعاء والدته من موقع إقامتها، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

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التحرير

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