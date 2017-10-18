«تعليم الشرقية»: نقل مُدرسين لتعديهما بالضرب على طالب وثقب أذنه

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أصدر هشام السنجري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بمجازاة "مصطفى محمد أحمد متولي" مُعلم خبير، و"حسن عثمان حسن" مُعلم أول بمدرسة "الصنايع" التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، بخصم 10 أيام من راتبهم ونقلهم إلى ديوان عام الإدارة.

جاء القرار على خلفية تعديهما على طلاب أحد فصول المدرسة المُشار إليها بالضرب المُبرح.

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كان ولي أمر الطالب "أحمد محمد عبدالرحيم" طالب بمدرسة "الصنايع" حرر محضرًا بمركز شرطة كفر صقر، يتهم فيه أحد المُدرسين بالمدرسة، بضرب نجله وتوجيه عدة لكمات إلى أذنه، لمعاقبته على غيابه، ما أسفر عن إصابته بثقب في طبلة الأذن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1806 جنح أولاد صقر لسنة 2017.