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تجديد حبس المتهم بالتعدي على "فتاة المول" 15 يومًا

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس المتهم بالتعدي على "فتاة المول" 15 يومًا

04:09 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

تجديد حبس المتهم بالتعدي على فتاة المول

كتب - محمود السعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجديدة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس "هاني.ا" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتعدي سمية طارق الشهيرة ب"فتاة المول" بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي المقدم سمير مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، إشارة من مستشفى كيلو باترا باستقبالها "سمية طارق"، 25 سنة، موظفة، ومقيمة بمنطقة عين شمس، مصابة بجرح قطعي بالوجه، واتهمت "هاني.أ"، 38 سنة، عاطل، بالتعدي عليها، وإحداث إصابتها.

وقالت الفتاة في محضر الشرطة، إنها فوجئت أثناء سيرها بشارع إبراهيم باشا بمنطقة الكوربة؛ بقيام المتهم، الذي سبق وتحرش بها، منذ عامين بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر" محدثا إصابتها، مضيفة أن المتهم تعدى عليها لادعائها التشهير به، واتهامها له بالتحرش بها جنسيًا، والتعدي عليها بالضرب في محضر حمل رقم 12591 لسنة 2015م جنح مصر الجديدة وصدور حكم ضده بالحبس لمدة أسبوعين، قضاهم مطلع 2016.

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