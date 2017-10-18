ننشر مخطط تطوير منطقة مطار إمبابة بتكلفة 2 مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة مطار إمبابة، والتي تتضمن محور أحمد عرابي لربط ميدان سفنكس بالطريق الدائري، وتنفيذ 3 آلاف وحدة سكنية، بمساحات من 80 مترا وحتى 105 أمتار، حتى تكون أحد الحلول البديلة للمواطنين بعد التنازل عن مسكنهم.

وقال "ناصر" في تصريح خاص لمصراوي، الأربعاء، إن المرحلة الثانية تتضمن بدء التفاوض مع المواطنين ودفع التعويضات لهم، والحصول على وحدة بديلة أو أخذ تعويض مادي، لافتًا إلى أن تكلفة التعويضات تقدر بنصف مليار جنيه، على أن تكون التكلفة النهائية للمشروع 2 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الجهاز هو المسئول عن تطوير منطقة مطار إمبابة بشكل كامل، وسيتم التفاوض مع المواطنين خلال الفترة المقبلة؛ بهدف خلخلة الكتلة السكانية، على أن يتم الانتهاء من نقلهم بالكامل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية هى التي ستتولى تكلفة المشروع بالكامل، على أن يكون لها جزء من الأراضي الاستثمارية بالمنطقة.