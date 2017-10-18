شيخ الأزهر: العلماء مطالبون بمواجهة الفكر المتطرف

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء الشيخ طاهر الأشرفي، رئيس مجلس علماء باكستان، خلال زيارته للقاهرة.

وأكد الإمام الأكبر أن واجب العلماء السير على خطى القرآن والسنة ومواجهة الفكر المتطرف، مضيفًا أن الأزهر على استعداد لتدريب أئمة باكستان ضمن برنامج لتأهيل الأئمة على مواجهة القضايا والتحديات المعاصرة، وإنشاء مركز ثقافي لتعليم اللغة العربية يشرف عليه الأزهر في باكستان.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس علماء باكستان بجهود الأزهر ودوره في نشر السلام، مؤكدًا أن الأمة بحاجة إلى اتباع منهج الأزهر الشريف لمواجهة التحديات التي تواجهها، وهي تنتظر دائمًا ما يصدر عن الأزهر لبيان الطريق المستقيم وكشف زيف الجماعات المتطرفة.