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نقيب الفلاحين لمصراوي: مهمتنا التوعية بمخاطر حرق قش الأرز

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مصراوي Masrawy

نقيب الفلاحين لمصراوي: مهمتنا التوعية بمخاطر حرق قش الأرز

03:26 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

نقيب الفلاحين لمصراوي: مهمتنا التوعية بمخاطر حرق قش الأرز

رشدي أبوالوفا نقيب الفلاحين

كتبت - مادي غيث:

قال رشدي أبوالوفا، نقيب الفلاحين، إن النقابة مهمتها الأساسية توعية الفلاحين وتحذيرهم بمخاطر حرق قش الأرز، وعمل ندوات توعية داخل النقابة بالمخاطر التي يسببها الحرق على الإنسان والبيئة.

وأضاف أبوالوفا، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأربعاء، أن هناك استجابة من قبل الفلاحين عن الأعوام السابقة، والدليل أن نسبة الحرق أقل هذا العام من الأعوام السابقة، متابعًا: "الفلاحين اتغيروا عن زمان لأنهم كانوا مُهمشين، لكن بعد ثورة 30 يونيو الفلاح بقى جزء من الدولة".

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن أي شكاوى أو مخالفات يتم توجيهها إلى الجمعية الزراعية في القرى، وبدورها توجها للوزارة، ووجه أبوالوفا حديثه إلى الفلاحين المخالفين قائلًا: "لازم يعرفوا أن حرق القش مش بيضر البيئة لوحدها بيضرهم هما وأولادهم كمان".

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، في وقت سابق، إن النجاح الذي تحققه الوزارة في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة الناتجة عن حرق قش الأرز، بإيدي العاملين من الوزارة في المحافظات المختلفة، وليس بيد الوزير أو رئيس الجهاز، موجها لهم التحية على جهودهم.

ولفت "فهمي"، إلى أن هناك خبراء يقولون إنه لا يوجد تحسن في مواجهة "السحابة السوداء"، ولكن الأمر يحسب بالبيانات الدقيقة بوجود تحسن.

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