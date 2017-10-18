"مميش": "السيسي" يفتتح 20 مصنعًا بالعين السخنة فبراير المقبل (صور)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو عيسى غلاب، يرافقه أعضاء اللجنة، وممثلو مجلس النواب عن منطقة القناة، بحضور الأستاذ محمد إسماعيل مدير الإدارة المالية، واللواء سماح قنديل مستشار الفريق للأمن، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

ورحب الفريق مُهاب مميش بالحضور في بداية كلمته، وعبّر عن تقديره البالغ لأهمية الدور الذي تلعبه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في متابعة خطوات الإصلاح الاقتصادي ومشروعات التنمية بالبلاد، مؤكدًا حرصه على الاستماع لملاحظات وتوصيات اللجنة التي تصب دومًا في مصلحة الوطن.

واستعرض الفريق خلال كلمته، نتائج جولاته الخارجية الهادفة إلى تسويق المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين، والتي أسفرت عن توقيع عدة عقود واتفاقيات تعاون مشترك، كان على رأسها الشراكة مع هيئة موانئ دبي العالمية، لتنمية 56 كيلو متر في المنطقة الجنوبية لمنطقة قناة السويس، معلنًا توقيع هيئة تنمية القناة، عدة عقود لمشروعات كبرى خلال مؤتمر الشباب القادم، وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 20 مصنعًا بمنطقة العين السخنة في فبراير المقبل.

وأضاف مميش، أنه جرى الاتفاق مع الجانب الألماني على استغلال ساحات البناء المتوفرة بترسانات هيئة قناة السويس للتصنيع المشترك، وهو ما سينعكس على تطوير قدرات التصنيع بالترسانة.

وأشار إلى جدوى مشروع قناة السويس الجديدة في زيادة كفاءة القناة، ورفع تصنيفها من خلال زيادة عامل الأمان الملاحي، ورفع قدرتها على استقبال الأجيال القادمة من السفن، بالإضافة إلى مواكبة التطورات في صناعة النقل البحري، فضلاً عن تصنيفها القناة الأكثر جذبًا لمشغلي السفن نتيجة انخفاض تكاليف التشغيل.