أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة -
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات" -
نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية" -
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه -
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا -
بعد انقطاع الكهرباء.. قصة عملية قسطرة على ضوء الشموع بمستشفى الزيتون -
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة " -
كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟ -
مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب -
المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام قرب دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مهندس الجمالية يسرق مصوغات زوجته والصائغ يوقع به في أيدي الشرطة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مهندس الجمالية يسرق مصوغات زوجته والصائغ يوقع به في أيدي الشرطة

03:44 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

مهندس الجمالية يسرق مصوغات زوجته والصائغ يوقع به في أيدي الشرطة

22656372_1564799126909600_371764478_n (3)

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، مهندس سرق مشغولات زوجته الذهبية، أثناء قيامه ببيعها بثمن بخس.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الجمالية وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه يدعى "على ع ع"30 سنة، حاصل على بكالوريوس هندسة معمارية ، وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن " كولية، وأسورة، و4 خاتم، وانسيال، وتعليقه".

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من زوجته " رحمة خ س" 26 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان بأسلوب المغافلة وذلك بسبب وجود خلافات زوجيه بينهما.

باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت الواقعة بعد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط عاطل و3 سيدات سرقوا محتويات شركة للإسكان بمنطقة بدر

    أخبار

  • ضبط سودانيتين لسرقتهما هاتف محمول من عامل بمنطقة الظاهر

    أخبار

  • بتهمة الرشوة.. التحقيق مع موظف بـ"أملاك الدولة" في بني سويف

    أخبار

  • رئيس "الشئون التجارية" لـمصراوي: إحالة ممثل قنوات " BeIN Sports" للمحاكمة..

    أخبار

إعلان

fb287e1b1b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا