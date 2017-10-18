مهندس الجمالية يسرق مصوغات زوجته والصائغ يوقع به في أيدي الشرطة

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، مهندس سرق مشغولات زوجته الذهبية، أثناء قيامه ببيعها بثمن بخس.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الجمالية وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه يدعى "على ع ع"30 سنة، حاصل على بكالوريوس هندسة معمارية ، وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن " كولية، وأسورة، و4 خاتم، وانسيال، وتعليقه".

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من زوجته " رحمة خ س" 26 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان بأسلوب المغافلة وذلك بسبب وجود خلافات زوجيه بينهما.

باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت الواقعة بعد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.