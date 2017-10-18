ضبط 263 قضية مخدرات و62 متهما مطلوبين على ذمة أحكام قضائية خلال 24 ساعة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، عددا من الحملات التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية -على مدار 24 ساعة-في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 263 قضية بمضبوطات أبرزها 80 كيلوجرام بانجو، و10 كيلوجرامات حشيش، و285 جراما من مخدر "الفودو"، وفي مجال التشكيلات العصابية، عن ضبط 6 تشكيلات ضمت 16 متهما ارتكبوا 44 حادث سرقة.

كما أسفرت نتائج الحملات عن 62 متهما هاربا مطلوب ضبطهم على ذمة أحكام قضائية، وضبط 7 متهمين بالبلطجة، وإعادة 26 سيارة مسروقة، فضلا عن ضبط 422 دراجة نارية مخالفة.

واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.