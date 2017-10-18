إزالة نحو 600 حالة تعد على أملاك الدولة ومنافع الري في 8 محافظات

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن عددا من الحملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

ووجهت مديريات أمن (المنيا، كفر الشيخ، بني سويف، وسوهاج، أسيوط، والمنوفية والبحيرة، وقنا) عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية، وأسفرت نتائج هذه الحملات عن إزالة 570 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

كان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.