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بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض دعم الطلاب الأكثر احتياجًا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض دعم الطلاب الأكثر احتياجًا

03:25 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، معرض دعم الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة النيل، وذلك على هامش مشاركته في ندوة عن انتصارات حرب أكتوبر.
وأعرب "الغضبان عن فخره واعتزازه، ومعه كل فئات الشعب، بما حققه المقاتل المصري خلال حرب أكتوبر من بطولات وتضحيات أبهرت العالم كله ومازالت تُدرس بكتب التاريخ والكتب العسكرية في شتى بلدان العالم، مؤكدًا أن جيشنا العظيم ما زال يقدم بطولاته وتضحياته من أجل تطهير الوطن من الأعداء ونزع الإرهاب من جذوره، بجانب معركة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة كافة مؤسسات الدولة.

كما افتتح محافظ بورسعيد على هامش تواجده بالمدارس، مشيدًا بالعروض الفنية التي قدمها الطلاب على هامش الندوة، مؤكدًا على أهمية دور المدرسة في اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها للمساهمة في بناء شخصيتهم وتوجيه فكرهم وعقلهم نحو الطريق الصحيح، بعيدًا عن الأفكار المتطرفة التي يحاول البعض ذرعها في عقول أبنائنا.

حضر الندوة الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من أبطال القوات المسلحة وأعضاء مجلس الأمناء بالمحافظة.

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