عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حركة الشباب المتشددة في الصومال

مقديشو - (د ب أ):

تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأربعاء، وذلك تعبيرا عن غضبهم من الهجمات المتكررة التي تنفذها حركة الشباب المتشددة، بعد التفجير الأخير لإحدى الشاحنات والذي أودى بحياة نحو 300 شخص.

وارتدى المتظاهرون شارات حمراء على أذرعهم وجبهتهم دعما لأسر ضحايا الهجوم الأخير. وحمل البعض لافتات موجهة لحركة الشباب، كتب عليها " أوقفوا قتل الأبرياء".

وقال أحد المتظاهرين (16 عاما) لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في مقديشو "نحن نقول لحركة الشباب أننا على استعداد لمحاربتهم من الآن".

كما خرج متظاهرون ضد الإرهاب في أقاليم بونتلاند (بلاد بنط) وجوبالاند وجالمودوج .

وكان 281 شخصا على الأقل قد قتلوا وأصيب 300 أخرين إثر انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات عند تقاطع مزدحم في مقديشو السبت الماضي. ويعد الهجوم الأكثر دموية الذي تشهده البلاد.

من جانبه، وصف الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، الهجوم بالمأساة الوطنية.

وقالت الشرطة الصومالية اليوم إنها ألقت القبض على عدة أشخاص لصلتهم بالتفجير، ولكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل .

ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن حركة الشباب، ذات الصلة بتنظيم القاعدة، هي التي نفذته.

ويشار إلى أن قوة تابعة للاتحاد الأفريقي قوامها 22 ألف جندي تساعد الجيش الصومالي في حربه ضد الإرهابيين.