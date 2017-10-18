رفضت العمل في «الجزيرة» وهذا رأيها في عمرو أديب.. 10 معلومات عن مروج إبراهيم

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إعلنت إدارة قناة extra news إيقاف المذيعة "مروج إبراهيم " عن العمل بما يترتب على ذلك من عدم ظهورها على الشاشة وتحويلها للتحقيق، بسبب خروجها عن قواعد "مدونة السلوك المهني" التي تعتمدها القناة وتلتزم ببنودها.

وجاء قرار الإدارة عقب الحلقة التي كانت "مروج إبراهيم" تقدمها من برنامج "ما وراء الحدث"، أمس، والتي كان ضيفها أستاذ التاريخ المفكر والمؤرخ الكبير، عاصم دسوقي.

وتضمن القرار أن المذيعة "أساءت إدارة الحوار ولم تلتزم الأسلوب اللائق في التعامل مع ضيف البرنامج ولم تراع مقتضيات ومعايير الأداء المهني، وأنهت الحوار بشكل يسيء بشدة للقناة قبل أن يكون تجاوزا مرفوضا في حق الضيف الكبير"، وتستعرض "التحرير لايف" فى التقرير التالى معلومات عن "مروج إبراهيم".

1- تخرجت في كلية إعلام قسم إذاعة وتليفزيون جامعة القاهرة بتقدير امتياز.

2- عملت فى "ماسبيرو" كمخرجة ثم توجهت للعمل كمذيعة.

3- بدأت مسيرتها الإعلامية فى قناة الحدث العراقية، وقناة ANB.

4- رفضت العمل فى قناة الجزيرة القطرية.

5- قدمت برنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية cbc، أسبوعا بدلا من الإعلامية لميس الحديدى خلال عطلاتها الصيفية.

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6- قدمت حفل ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، وقالت عنه على حسابها بـ"فيسبوك": "كانت أجمل مكافأة ليا من ربنا هو نجاح وانسيابية حفل الختام، اللي شرفت بتقديمه، وردود الفعل من الجميع بعد الحفل، اللي عوضت كل تعب وإرهاق وضغط، صاحب التحضير للحفل، في آخر اليوم مشيت من القاعة، وأنا مبتسمة وراضية، وكل اللي بفكر فيه، على نياتكم ترزقون".

7- قالت عن الإعلامي عمرو أديب إن لديه كاريزما وحضورا غير طبيعي، فضلًا عن خبرته الإعلامية الطويلة كمحاور ماهر.

8- تعتبر لميس الحديدى نموذجا للإعلامية المرأة التي تمتلك كل مقومات النجاح.

9- الإعلامي المتميز من وجهة نظرها تجتمع فيه صفتان الأولى أن يكون لديه قبول ومواصفات جمالية وحضور، والثانية تتمثل فى الاجتهاد .

10- تقدم برامج تدريبية للشباب الراغب في الالتحاق بالعمل الإعلامي، وكيفية تقديم البرامج الحوارية والفقرات الإخبارية.